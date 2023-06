BNL Italy Major Premier Padel, Lebron e Galan giocheranno al Foro Italico

Galan e Lebron insieme al Foro Italico

Dopo il ritiro al secondo turno dei Danish Open il 18 maggio scorso per l'infortunio al braccio di Juan Lebron – nel frattempo Ale Galan aveva proseguito la stagione in coppia con Jon Sanz giocando a Marbella, Tolosa e Valladolid – e a distanza di cinque settimane dall'ultimo match insieme, 'Ale y Juan' torneranno in campo al Foro Italico per un l'attesissima tappa italiana di Premier Padel. E, neanche a dirlo, sarà grande spettacolo.