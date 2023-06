Cepero: «Giro per il mondo giocando a padel»

lvaro Cepero è nato in Spagna a San Fernando il 26 aprile 1991 e la sua filosofia è piuttosto semplice: non si può desiderare altro che guadagnarsi da vivere facendo ciò che si ama, viaggiando e conoscendo posti e culture diverse. Cepero occupa attualmente la 56esima posizione ma potrebbe essere molto più in alto, viste le sue grandi potenzialità che per ben due volte, in passato, sono state rallentate da diversi infortuni. Ora gioca in coppia con il prestante argentino ed esperto Agustín Gómez Silingo. In questa settimana al WPT Master di Valladolid, sono stati eliminati da Ruiz e Tello.