Coppa dei Club, tutti a Terni dal 7 al 9 luglio

Si delinea il quadro della finale nazionale Padel MSP Italia. All’appello manca solo l’Emilia-Romagna: nonostante i danni dovuti all’alluvione, lo spirito di scendere in campo non è mai mancato e questo weekend si disputeranno le semifinali. In palio i due posti valevoli per l’accesso alla finalissima, in programma a Terni dal 7 al 9 luglio. Saranno 18 le squadre a giocarsi l’ambito titolo: campione in carica il Mas Padel di Roma, che cercherà di bissare lo scudetto conquistato lo scorso anno a Pescara. Dalla Capitale arriveranno anche i campioni provinciali del Padel Colli Portuensi e i vicecampioni dell’Eschilo Armonia. Allargando i confini alla Regione, dal Lazio parteciperà come qualificata la Pelota Padel.