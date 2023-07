Italy Premier Padel, Tapia/Coello e non solo: ecco perché sarà uno show

È tutto pronto per la Bnl Italy Major Premier Padel. Il torneo si svolgerà a Roma dall’8 al 16 luglio, in quel posto magico dove a maggio sono andati in scena gli Internazionali di tennis. Quest’anno sarà un’edizione super per tanti motivi. Intanto perché anche il Centrale è stato allestito per ospitare le grandi sfide di padel, poi perché per la prima volta ci saranno anche le donne a sfidarsi.