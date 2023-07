Di Giovanni/Cattaneo, che debutto al Centrale. Ora sfida a "Paquito"

Di Giovanni/Cattaneo , vittoria e spettacolo. Non poteva esserci debutto migliore per il campo Centrale del Foro Italico, che ha visto il trionfo della coppia italiana alla prima del Bnl Major Premier Padel . Lorenzo Di Giovanni e Denny Cattaneo hanno battuto i francesi Maxime Moreau e Jerome Inzerillo 6-4, 6-4. Una vittoria anche contro Cerbero, il caldo non ha dato tregua nemmeno al Foro Italico, ma non ha influenzato più di tanto i due azzurri. Un successo che vale oro, perché mercoledì agli ottavi Di Giovanni/Cattaneo avranno l’onore di sfidare Federico Chingotto e l’idolo “Paquito” Navarro , coppia numero tre del torneo.

Di Giovanni, che emozione

“Sono due giocatori straordinari, dovremo pensare a divertirci - ha detto Di Giovanni proiettandosi alla sfida di mercoledì - Con Navarro ormai sono corsi e ricorsi storici perché dei giocatori top del mondo è l'unico con cui ho giocato tre volte. Ha un significato particolare".

Cattaneo, appello ai tifosi

“Un’emozione grandissima - le parole di Cattaneo - poter inaugurare il centrale del Foro italico nel mondo del Padel. Era una partita in cui sia noi che gli avversari sapevamo di avere un’occasione importante. Loro venivano da due turni di qualificazione, stavano giocando bene. Ma noi siamo stati più bravi dal punto di vista mentale. Il gioco magari è stato un po’ spezzettato per via della tensione e per la posta in palio, cioè un match da sogno contro Paquito e Chingotto”. Cattaneo ha lanciato poi un simpatico appello ai tifosi: “L’importante è che il pubblico invece di 'Paquito is on fire' gridi ‘Digio is on fire’” - sorride - "Oggi lo era davvero”.

Graziotti-Sinicropi out

Non sono riusciti invece a superare il turno Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi. Gli azzurri sono stati sconfitti in un’ora esatta di gioco 6-1, 6-4 dalla coppia spagnola Gonzalez-Luque. Oggi importante novità nel torneo, perché entrano in scena le donne.