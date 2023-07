Major a Roma, Alonso e Ustero 'ragazze terribili' al Foro Italico

ROMA - Campo Centrale del Foro Italico, secondo match della sessione pomeridiana al via alle 18. Due giovanissime all'assalto delle numero uno del tabellone femminile del BNL Italy Major Premier Padel, Ariana Sanchez e Paula Josemaria. In due, Alejandra Alonso e Andrea Ustero fanno 33 anni: nata nel 2006 a Valladolid Alejandra, addirittura nel 2007 Andrea, di Barcellona. Due campionesse del futuro, ma anche del presente, visto che pochi giorni fa hanno conquistato a Torrent (Comunidad Valenciana) il titolo di Spagna, battendo 4-6 6-2 6-0 la coppia formata da Sandra Bellver e Arantxa Soriano.

Alejandra Alonso e Andrea Ustero, gli inizi

Se Alejandra ha iniziato a giocare a padel all'età di otto anni, convinta dalla madre e dalla sorella e con la famiglia ha allestito un campo da padel nel giardino di casa durante il periodo del lockdown, il papà portava la piccola Andrea sui campi di padel, che presto cominciò a piacerle più del tennis. "Stare da sola in campo mi annoiava, sentivo che mi mancava qualcosa" ha raccontato Ustero in un'intervista al quotidiano spagnolo AS. "Questi risultati sono arrivati prima di quanto ci aspettassimo, ma c'è molto lavoro dietro". Piedi per terra, anche perché la strada è molto lunga: "I miei genitori sono i miei idoli, perché sono consapevole degli sforzi che hanno fatto per portarmi dove sono". Sull'idolo, invece, Andrea non ha dubbi: "Paula Josemaria". Proprio una delle due giocatrici che si troverà oggi pomeriggio dall'altra parte della rete.