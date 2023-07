Coppa dei Club, al Pelota Padel il titolo nazionale

Una finale da record. La Coppa dei Club 2023 ha eletto a Terni la sua regina, il Pelota Padel. Dopo una partita spettacolare, terminata al doppio misto di spareggio dopo oltre cinque ore di gioco, il Club di Latin a si è laureato per la prima volta campione nazionale del più grande campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia. Sedici formazioni rappresentanti nove regioni si sono date battaglia, sportivamente parlando, sui campi del Ternana Padel e del Romita Padel Club, Circoli che hanno ospitato la manifestazione. Tra i padroni di casa anche Paolo Di Canio , ex calciatore e opinionista Sky Sport. Nonostante le prestazioni dell'ex calciatore, sempre vincente nei suoi incontri, il Ternana Padel si è dovuto arrendere ai quarti di finale, accarezzando soltanto il sogno di gloria di poter alzare la Coppa in casa.

Il Padel Mixto

Nell'evento di Padel Mixto, successo per la coppia romana del team Eco Padel, formata da Massimo Malizia e dell'atleta paralimpico Roberto Punzo: "La proposta del Padel Mixto, a Terni dopo Pescara lo scorso anno, attesta la crescita di un movimento sportivo e testimonia l’impegno di circoli e di atleti ad alimentarlo", il commento di Punzo. "Siamo molto orgogliosi di aver supportato la seconda edizione della Coppa dei Club di Padel Mixto, al fianco di Sportinsieme Roma – ha dichiarato Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia –. Questa iniziativa, che abbiamo sposato sin dal principio, è per noi il simbolo di come lo sport riesca a realizzare piena inclusione in modo naturale". .Tanti i partner che anche quest'anno hanno sostenuto la Coppa dei Club: Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, che quest’an-no festeggia il suo 120° anniversario, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport, One Padel, Italgreen e Rossi concessionaria Mercedes per Umbria. Tutte le info sul torneo sono disponi-bili sul sito www.coppadeiclub.it.