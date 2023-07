Italia Padel Awards, al Foro Italico sarà uno spettacolo

Dopo il grande successo della prima storica edizione, è tempo di preparativi per Italian Padel Awards, il premio istituito dal Corriere dello Sport-Stadio interamente dedicato allo sport del momento. La seconda edizione si terrà il prossimo 14 settembre alla Sala delle Armi del Foro Italico e per iniziare a svelare novità e premiati abbiamo contattato Alessandro Lupi, content director dell’evento come lo scorso anno: «Non esisteva fino allo scorso anno un premio dedicato al padel, il giornale aveva altri premi dedicati a sport con una storia televisiva centennale. Era una bella sfida e scommessa, è stata un grande successo. Ora la storia si ripete e siamo pronti a portare delle novità interessanti». Lo scorso anno sono saliti sul palco sia atleti del nostro movimento, come la Nazionale femminile reduce dal bronzo ai Mondiali di Dubai e il campione italiano 2022 Marco Cassetta, che personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, gli Ambassador Paolo Bonolis e Gianluca Vacchi. Presente all'evento anche un nutrito gruppo di ex calciatori , tra gli altri i campioni del mondo Marco Materazzi e Andrea Barzagli.

Italian Padel Awards, le novità in arrivo

Proprio Alessandro Lupi ci svela novità e conferme dell’edizione 2023: «La serata sarà anticipata da un evento in cui tanti personaggi scenderanno in campo, quest'anno sarà una sfida Roma-Milano tra ex calciatori. Si è dibattuto tanto in questi anni sulla leadership romana o milanese, ci saranno due capitani che faranno la loro squadra e sveleremo prossimamente chi saranno i giocatori delle rispettive formazioni. La serata ricalcherà il format dello scorso anno, diverse categorie saranno confermate come “Legend”, “Rising Star”, “Team” e “Club”. Tra le nuove categorie ce ne sarà dedicata una ai “Coach”, alle “News” e agli “Italians”. E proprio in quest’ultima categoria, sveliamo su queste colonne i premiati, che saranno Giulio Graziotti e Carolina Orsi. Inoltre, la serata sarà interrotta da momenti in cui approfondiremo con i premiati la loro storia». Atleti della Nazionale italiana e reduci dai Giochi Europei a Cracovia, con la prima storica medaglia d'oro conquistata da Carolina Orsi nella categoria femminile in coppia con Giorgia Marchetti, il premio suggella una crescita dei nostri talenti per ridurre quel famoso gap che ci divide da Spagna e Argentina. Agli Italian Padel Awards inoltre saranno presenti top player internazionali: «Per fortuna il calendario ci ha dato respiro - conclude Alessandro Lupi - non ci sono tornei in programma in quella data e per questo motivo avremo anche alcuni tra i migliori giocatori del mondo a Roma».