Tapia/Coello e gli altri mostri a Roma: cosa possiamo imparare da loro

Gli amanti e i tanti praticanti del padel che ieri sera erano al Foro Italico hanno avuto una grande fortuna. Al Bnl Major Premier Padel a Roma c’erano tutti i più forti. Tapia/Coello , i Golden Boy, e poi Lebron/Galan , i campioni in carica, il mostro “Paquito” Navarro . Insomma la lista era lunga, e lo stesso valeva per le donne. Uno spettacolo incredibile, nonostante il caldo, che non ha dato tregua nemmeno la sera. E a osservarli bene da vicino questi campioni si può fare tesoro e imparare tante cose. Alcune sono da marziani, ma altre si possono riproporre in campo anche quando giochiamo noi comuni mortali.

Mai arrabbiarsi con il compagno

Ad esempio la prima cosa, che può sembrare una banalità, ma può cambiare completamente una partita è il rapporto con il compagno di squadra. I campioni, tutti, vanno subito a dare il cinque al compagno che ha sbagliato. Il cinque e basta. E lo fanno in ogni punto, non ne saltano uno. Non serve la critica, il “dovevi fare così”, “perché non hai fatto così”. Non solo non serve, ma è anche controproducente. Non fa altro che aumentare inutilmente la tensione e di conseguenza la probabilità di futuri errori. Insomma, il compagno di squadra va sempre incoraggiato, prendere esempio dai campioni.

L'invasione non è lesa maesta

Inoltre si può imparare che se il compagno invade il tuo campo, magari perché ha una bandeja, una vibora, un dritto o qualsiasi altro colpo migliore, non è lesa maestà, lo fanno anche i più grandi. Certo senza esagerare, ci vuole fiducia nel compagno, ma ogni tanto si può fare. L’altra cosa che si percepisce subito osservando i più grandi è che sono sempre in movimento, i piedi non stanno mai fermi. Quindi se si vuole alzare il proprio livello nel padel bisogna entrare nell’ottica di faticare, non essere pigri, non fare un movimento in meno, tanto ci arrivo lo stesso, ma semmai uno in più non fa mai male. Dalle donne possiamo imparare tanto anche noi maschi. Soprattutto loro usano molto meno la potenza, e molto di più la strategia. Quindi è interessante studiare le posizioni in campo, i movimenti, le scelte sui colpi e tanto altro. Ecco un altro motivo per andare al Foro Italico.