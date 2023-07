Belasteguin l'elisir di eterna giovinezza. Lebron/Galan si inchinano

Belasteguin è il re del Foro e l’elisir dell’eterna giovinezza. Si ringiovanisce solo a guardarlo, questo ragazzo del ’79 che a 44 anni danza sul campo come un bambino. Ieri ha dato spettacolo sul Centrale, nella gara tanto attesa dei quarti di finale del Bnl Major Premier Padel iniziata alle 22.30 circa contro i due fenomeni Lebron/Galan. In realtà non c’è mai stata partita, perché Belasteguin e il giovane Yanguas (lui sì, ha solo 21 anni) hanno surclassato i campioni in carica 6-1, 6-3. I numeri uno del ranking Fip non erano al meglio e si è visto: tanti errori banali, sono apparsi subito nervosi. È stato un anno da dimenticare per la coppia, alle prese con tanti problemi fisici. Detto questo, la scena se l’è presa giustamente Belasteguin, che ha letteralmente fatto impazzire i tifosi del Centrale insieme con il compagno Yanguas. Loro hanno sbagliato pochissimo, sono stati praticamente perfetti e si sono presi la semifinale contro Chingotto-Navarro, altra sfida da non perdere.