Che notte al Foro Italico: le semifinali promettono spettacolo

È il giorno delle semifinali al BNL Italy Major Premier Padel . Il clou sarà la sfida che chiuderà il programma. Fernando Belasteguin e Miguel Yanguas , dopo aver eliminato in due set i campioni in carica Juan Lebron e Ale Galan , affronteranno Paquito Navarro e Federico Chingotto , pronti a entusiasmare ancora il pubblico del Foro. Sul Centrale si partirà alle 16 con la prima semifinale femminile. Le gemelle Maria Pilar e Maria Jose Sanchez Alayeto , che un tempo dominavano il circuito in rosa e ancora oggi dimostrano di avere tanto da dire, affrontano Gemma Triay e Marta Ortega in un interessante derby spagnolo.

A seguire il primo match maschile: i numeri 4 del tabellone, Arturo Coello e Agustin Tapia, contro i numeri 2, Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, vincitori del primo Premier della stagione a Doha, che sembrano aver smarrito un po' della brillantezza dei primi mesi dell'anno. La sfida è tutt'altro che semplice per loro. Tapia e Coello, infatti, sono la coppia del momento. “Quando abbiamo cominciato il nostro percorso, ci siamo sentiti come se stessimo giocando insieme già da tanto tempo, ci siamo subito trovati a meraviglia. Se c'è un leader tra noi? Una volta è uno, una volta l'altro. L'importante è lottare su ogni palla perché è così che si vincono le partite”, ha detto Tapia. Coello, invece, racconta l'emozione del Pietrangeli: “Non vedevo l'ora di giocarci, e in effetti è stata una splendida esperienza. Domani probabilmente giocheremo sul Centrale, che è altrettanto bello, ma in ogni caso le immagini che ho visto oggi le porterò con me per sempre”. L'altra semifinale femminile aprirà la sessione serale, non prima delle 19. Le numero 1 Ariana Sanchez e Paula Josemaria se la vedranno contro le numero 3, le "Superpibas" Delfina Brea e Beatriz Gonzalez, amatissime in Spagna e non solo.

I quarti femminili: tutte le top in corsa

I quarti femminili del BNL Italy Major Premier Padel hanno promosso in semifinale le quattro migliori coppie in tabellone. Le numero 1 Ariana Sanchez e Paula Josemaria hanno dovuto giocare da numero 1 per battere le outsider Veronica Virseda e Claudia Jensen, battute 6-1 5-7 6-1. Le numero 2 Gemma Triay e Marta Ortega hanno chiuso per 6-4 6-1 contro le numero 8 Sofia Araujo e Jessica Castello, ma per spuntarla hanno avuto bisogno di lottare e sudare per quasi due ore, e anche di recuperare un break di svantaggio del primo set. Le numero 3, le "Superpibas" Delfina Brea e Beatriz Gonzalez hanno superato Aranzuru Osoro e Lucia Sainz 6-2 7-5 in poco meno di due ore. Infine le gemelle Sanchez Alayeto, numero 5 ma di fatto quarta coppia nel main draw in virtù del forfait di Riera/Icardo (4), si sono imposte 7-6 6-3 su Alix Collombon e Victoria Iglesias.

"Paquito" Navarro ha incontato i tifosi

Ieri il pubblico ha potuto ammirare Paquito Navarro che si è messo a disposizione dei tifosi di tutte le età alle 13, per un'ora, nonostante temperature tropicali. “Siamo qui per lui – ha spiegato un gruppo di ragazzi che arrivano da Latina – e possiamo attendere anche un'ora sotto il sole. Non importa. Navarro è il padel, ci trasmette entusiasmo e passione”.

Le parole di Carraro

Anche il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, ha sottolineato l'entusiasmo del pubblico in una conferenza stampa al Foro Italico. A due giorni dalla conclusione del BNL Italy Major Premier Padel il bilancio, ha detto, "va ben al là delle nostre aspettative. Abbiamo organizzato per la prima volta il torneo in modalità combined, grazie al lavoro della Federazione Internazionale, di Premier Padel, della Federazione Italiana Tennis e Padel e di Sport e Salute, con il supporto di Qatar Sports Investments. E questo bilancio è più che positivo". Entusiaste anche le giocatrici, protagoniste per la prima volta di un torneo del circuito Premier Padel. "Avevano parlato con i colleghi maschi dell'organizzazione della struttura, ma quello che hanno vissuto va al di là di tutto. La mia più grande gioia è vederle felici. La stragrande maggioranza dei tornei del 2023, compreso quello di Milano, vedrà anche il tabellone femminile".

Eventi collaterali

Prosegue il torneo del circuito FIP Promises, riservato alle promesse di domani, che si concluderà il 16 luglio. Il tabellone maschile è a eliminazione diretta, quello femminile è un girone con cinque coppie. Ad arricchire ulteriormente il programma, durante il BNL Italy Major Premier Padel, l’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi ha in programma diverse interessanti iniziative. Oggi si concluderà il Master del circuito Padel Trophy FIT Kinder Joy of Moving (14-15 luglio), grande novità di quest'anno. Come accade agli Internazionali BNL d'Italia, si mantiene al Foro l’ormai celebre Young Village. In questo modo anche il BNL Italy Major Premier Padel ha una sua area destinata al gioco e all’interazione: la Padel Experience Area.

Copertura tv

Il BNL Italy Major Premier Padel è trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Al torneo, Supertennis riserva una fascia quotidiana del suo palinsesto: tra le 13:15 e le 17, il canale tematico della FITP propone in chiaro la differita di due dei match più esaltanti del BNL Italy Major Premier Padel, accompagnandoli con studi di approfondimento, collegamenti live dal Foro Italico, interviste ai protagonisti e tanto altro materiale esclusivo. BIGLIETTERIA – È possibile acquistare i biglietti per il BNL Italy Major Premier Padel direttamente sul sito di TicketOne: https://www.ticketone.it/ Così come per gli Internazionali BNL d’Italia, anche in questo caso, per tutti i tesserati FITP 2023 è prevista la straordinaria opportunità di acquistare i tagliandi con una scontistica pari al 20% e gli abbonamenti con una riduzione del 10%.

Upgrade per i tesserati Gold

Per i Tesserati Gold c’è un'importante novità: chi ha acquistato i biglietti per il BNL Italy Major Premier Padel può beneficiare dell'upgrade del proprio biglietto per il torneo, compatibilmente con i posti disponibili nei settori superiori rispetto a quello per cui ha acquistato il tagliando. Le richieste per l'upgrade dei biglietti devono essere presentate tra il 16 e il 30 giugno attraverso il link che sarà comunicato sul sito della Federazione Italiana Tennis e Padel, nella sezione dedicata ai vantaggi per i tesserati Gold.