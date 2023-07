"Paquito is on fire": Navarro fa ballare il Centrale. Finale con Tapia/Coello

“Paquito is on fire!”, il Foro Italico in delirio canta e balla per Navarro. Lo spagnolo ha infiammato il Centrale con delle giocate da marziano e si è preso la seconda finale consecutiva a Roma, battendo 6-1, 6-2 Belasteguin (altro idolo tra i tifosi della Capitale) e Yanguas. Non c’è mai stata partita. Troppo forte la coppia Navarro/Chingotto. Al termine dell’incontro il Centrale in delirio ha cominciato a cantare “Paquito is on fire” e ballare. Al Foro Italico c’erano 10mila persone per le semifinali. “Paquito” l’anno scorso ha perso l’ultimo atto del Bnl Major Premier Padel in coppia con Di Nenno contro Lebron/Galan. Questa sera potrà rifarsi contro la temibile coppia Tapia/Coello, che nel 2023 sta sbaragliando la concorrenza. Proprio Tapia/Coello nell’altra semifinale si sono sbarazzati del duo Stupaczuk/Di Nenno, con un 6-2-6-3.