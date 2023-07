Totti, De Rossi e Mourinho: notte "Special" per le finali Major a Roma

Una notte magica a Roma per il padel. Coello e Tapia hanno vinto una finale spettacolare contro “Paquito” Navarro e Chingotto 7-5, 7-6 confermando il loro stato di grazia. Un’atmosfera speciale al Centrale, resa ancora più bella dalla presenza di Totti , De Rossi e Materazzi , tre campioni del mondo insieme in un palchetto vip. L'ex capitano della Roma era accompagnato da Noemi, anche lei grande appassionata di padel.

Mourinho e Nuno Santos

E poi c’era Mourinho, in un altro settore più defilato con il preparatore dei portieri Nuno Santos. Oltre alla finale maschile, hanno assistito alla vittoria della coppia spagnola Triay/Gallego contro le connazionali Josemaria Martin/Sanchez in tre set che si sono aggiudicate il primo torneo Premier Padel aperto per alle donne. Mou era già stato al Foro Italico a maggio per gli Internazionali di tennis: aveva visto la sfida tra Djokovic ed Etcheverry.