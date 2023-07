Roma incorona Coello e Tapia: battuto "Paquito" Navarro in finale

Coello e Tapia sono i nuovi re del Foro. I due giovani fenomeni del padel continuano a stupire e vincere tornei in giro per il mondo. Anche al Bnl Major Premier Padel di Roma si presentavano come i grandi favoriti e non hanno tradito le attese. La battaglia con “Paquito”, che aveva dalla sua il tifo del Centrale, è stata dura ed emozionante. Ma in questo momento sembra che nessuno possa fermarli. Sono quasi perfetti e sbagliano pochissimo, non concedono nulla. Per “Paquito” è la seconda finale persa a Roma, l’anno scorso era uscito sconfitto contro Lebron e Galan. Ma nonostante questo è stato lui a prendersi la scena nei titoli di coda del torneo: durante le premiazioni il Centrale ha cantato e ballato “Paquito is on fire” che è diventata la colonna sonora del torneo.