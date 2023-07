Al Foro Italico anche l’ambasciatore del Qatar “Premier Padel porta questo sport su un altro livello” In prima fila, a godersi lo spettacolo delle finali del BNL Italy Major Premier Padel, c'era anche l'ambasciatore del Qatar a Roma. E Khalid Yousuf Al-Sada, come accaduto un anno fa, si è potuto godere lo spettacolo e un campo Centrale riempito da 10mila appassionati. La passione per il padel non ha risparmiato neanche Al-Sada, che ha assistito ai match decisivi accanto al presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro.