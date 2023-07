Spettacolo e talento al Porto Kaleo Padel Cup

Si è conclusa la terza edizione del Trofeo Smash Ball "Porto Kaleo Padel Cup" che si è disputato dal 9 a 16 Luglio nello splendido scenario del Villaggio Calabrese nel Golfo di Squillace, e caratterizzato dalla presenza del Super Coach Argentino Facundo Lopez Martinez , che ha diretto una "Padel Clinic" per formare giovani talenti, ma anche appassionati. Il Doppio Master è stato vinto dalla coppia Davide Francavilla e Aldo Di Lorenzo , mentre negli gli Under 12, Davide Bernardi e Davide Biagi, giovani promesse del Padel, hanno vinto il Trofeo Talent, messo a disposizione da Dunlop in occasione del suo centenario.

Partite entusiasmanti e un livello altissimo

Le partite sono state entusiasmanti e hanno messo in mostra un livello tecnico dei partecipanti sempre più consistente. La settimana calabrese è sempre di più, non solo un momento di formazione per i giovani che vogliono imparare dai maestri campioni come emergere in questa specialità, ma un momento di vacanza per conoscere nuovi praticanti e migliorare la propria tecnica a tutti i livelli.