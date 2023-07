Belasteguin guarda avanti: "Punto a stupire ancora"

Nato in Argentina a Pehuajo il 19 maggio 1979, Fernando Belasteguín, per tutti “Bela”, è considerato da sempre il “Boss” del padel, tanto da diventare il migliore giocatore di tutti i tempi con record incredibili, come ad esempio essere stato per 16 anni consecutivi numero 1 al mondo. Intelligenza tattica, carattere da combattente, una eccezionale qualità nel gioco e una grande tenuta fisica, ma anche… come si definisce lui un “calentón” in campo, sono i principali ingredienti che appartengono a questa leggenda del padel che a “soli” 44 anni continua a stupire, ma soprattutto a vincere, lanciando ogni anno giovani super promettenti, come in questa stagione giocando in coppia con Miguel Yanguas, con cui è arrivato a sfiorare la finale nel Major Premier Padel di Roma che si è concluso pochi giorni fa. Attualmente al numero 7 della classifica WPT (n.4 in quella FIP), Bela può vantare una percentuale di vittorie nella sua vita agonistica pari all’86%.