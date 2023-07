Padel, arriva una novità: le partite da 3 vs 3!

Abbiamo iniziato a conoscere il padel con la classica formula del 2vs2, una delle caratteristiche che ha permesso a questo sport di esplodere in Italia, per la facilità di trovare quattro persone e divertirsi dentro la gabbia. Nei circoli, successivamente, si è iniziato a vedere il campo da singolo, funzionale sia per l'allenamento individuale che come valvola di divertimento per i giocatori amatoriali. Di recente, sta prendendo piede la formula del padel "3vs3", ideata dall'associazione Big Team.

L'evento a Roma

La prima edizione rosa della manifestazione si è svolta domenica scorsa a Roma sui campi del Just Padel Tor di Quinto: 24 giocatrici per otto squadre composte da tre atlete si sono date appuntamento al circolo sfidando il caldo torrido che sta attanagliando la Capitale. L'edizione, all’insegna dell’inclusione e della sportività, si è svolta secondo l’inedita formula che si basa sul concetto “vince chi sbaglia di meno”. I match si sono infatti disputati tra squadre composte da tre giocatrici: due in campo e una che sostituiva la compagna ogni volta che si commetteva il cosiddetto “errore gratuito”. L'edizione rosa del torneo 3vs3, patrocinata dal Comitato Nazionale Italiano FairPlay del Coni, dal MSP Roma e sponsorizzata da X3 Por Tres, Laurearsi a distanza e Unipool Italy, ha visto trionfare la squadra composta da Valentina Lenci, Serena Acquaotta, Beatrice Bordoni con il premio FairPlay consegnato a Flavia Mazzucato per la sportività dimostrata in campo. «Un grande obiettivo raggiunto: offrire alle atlete donne le stesse opportunità sportive e di competizione che generalmente vengono proposte agli uomini – commenta Simone Sciacca, coordinatore sportivo dell’ASD Big Team – del resto l’inclusione sportiva e la preparazione al padel personalizzata, adatta ad ogni livello, sono i fondamenti sui quali si basa il Big Team. E il torneo di oggi ne è stata una dimostrazione ». «Siamo lieti di aver ospitato un evento innovativo come questo – conclude Matteo Stacchini, responsabile del Just Padel Tor di Quinto – per dare un segnale al mondo sportivo che il padel ha ancora tanto da offrire».