Resiste al vento ed è panoramico: arriva Huracan

La crescita del padel viaggia in parallelo con l'aumento di competenze, know how e professionalità all'interno di questo mondo. Professionalità che fa rima con innovazione, per offrire un prodotto sempre più adatto alle esigenze. Proprio su questo ragionamento è nato il campo panoramico Huracan, realizzato da Padel Galis, con l'obiettivo primario di resistere alle forti sollecitazioni di vento: «L'idea nasce due anni e mezzo fa - le parole in esclusiva di Carlo Cortesi, area manager per l'Italia e per il mercato Sud Mediterraneo e Africa -, quando l'espansione dell'azienda in Florida (USA), si è incontrata con una realtà locale che richiedeva un campo con resistenza al vento molto più alta della norma. Non esisteva nulla di simile nel mercato e quindi abbiamo cominciato a fare uno studio su come un campo da padel potesse resistere a 160 miglia, oltre 250 km/h».