Italian Padel Awards, cresce l'attesa: si parte il 14 settembre

A un mese dalla seconda edizione, continua la marcia di avvicinamento agli Italian Padel Awards , il premio istituito dal Corriere dello Sport-Stadio interamente dedicato allo sport del momento. Dopo aver svelato le categorie e i primi premiati, continua il nostro viaggio insieme ad Alessandro Lupi , content director dell'evento. A differenza dello scorso anno, ci saranno per la prima volta in presenza i top player internazionali, aiutati dal fatto che il calendario consente loro di avere una sosta proprio in concomitanza della cerimonia del 14 settembre alla Sala delle Armi del Foro Italico . Nella categoria Rising Star , sul palco avremo Pablo Cardona : lo spagnolo, classe 2004 proveniente da Merida , da molti addetti ai lavori è ritenuto uno dei prospetti più interessanti a livello mondiale e anche gli appassionati italiani hanno potuto ammirarne il talento al Major Premier Padel dello scorso mese.

Come Legend sarà presente nella Capitale Seba Nerone. Mai nome della categoria è stato più adatto a un personaggio che può essere definito uno dei padri del padel moderno. Ex numero uno del mondo nel 2001 con Gaby Reca, commentatore televisivo e attuale allenatore delle gemelle Alayeto, Nerone ha scritto senza dubbio pagine indelebili nella storia di questo sport. Rimanendo in tema allenatori, nella categoria Coach sarà premiato Manu Martin, un vero “guru” della panchina e pioniere della forza espressiva dei social. Il suo canale YouTube "Mejora tu padel", aperto dieci anni fa, conta oltre 270mila iscritti e stessi incredibili numeri si registrano sul suo account Instagram ufficiale, superiori anche a diversi top player professionisti. Allenatore, insieme a Pratto, della coppia più forte al momento del Circuito, ossia Tapia-Coello, i suoi video spopolano per la semplicità ed efficacia del messaggio. Infine, nella categoria Team, due saranno i premi consegnati, di cui sveliamo in anteprima un Club, ossia il Circolo Canottieri Aniene, vincitore dello scudetto sia nella categoria maschile che femminile, conquistati a Terni lo scorso aprile.