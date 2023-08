Carnicero lancia la sfida: "Ho scelto María per tornare al top"

Esther Carnicero è nata a Valladolid il 23 novembre del 1999. La spagnola punta in questa seconda parte della stagione a risalire posizioni in classifica per tornare tra le migliori 30. In passato ha avuto l’onore di disputare sei tornei insieme alla leggendaria Cecilia Reiter. In questa stagione gioca con la connazionale María del Carmen Villalba. Attualmente occupa la posizione n. 46 del ranking WPT con al suo attivo 189 partite e una percentuale di vittorie pari al 45%.