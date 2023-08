Padel, Traviesa: "Lavoro per il mio sogno"

Nata a Barcellona il 13 luglio del 1999, Nicole Traviesa è una delle future promesse di questo sport. Gioca in coppia con la connazionale Cristina Carrascosa e al momento ricopre la posizione numero 82 del ranking con al suo attivo 198 partite disputate.

Quali aspettative avete per il prosieguo della stagione?

«Entrambe non vediamo l'ora di entrare nel quadro di ogni torneo per migliorare i nostri attuali risultati e salire in classifica».

Su quali giovani punteresti per il futuro?

«Punterei su giocatrici che hanno voglia di imparare, di allenarsi duramente e soprattutto che abbiano il coraggio di sbagliare e di non affrettare i tempi. La pazienza, il lavoro e la disciplina sono le chiavi per ottenere risultati vincenti nel mondo dello sport».

Outdoor o indoor?

«Mi è sempre piaciuto giocare all'aperto perché posso tirare liberamente i pallonetti senza dovermi preoccupare dell'altezza del soffitto».

Chi sono i migliori giocatori della storia?

«Tra le donne Marta Marrero, Alejandra Salazar e le gemelle Alayeto, mentre tra gli uomini Fernando Belasteguin».

Parlaci del tuo coach.

«Il mio allenatore è Raul Martinez, è un grande motivato- re e anche molto esigente nel correggermi costantemente su ogni colpo».

Guardate i video delle partite delle vostre avversarie prima di affrontarle?

«Penso che sia molto importante poter studiare i nostri avversari, valutare i loro difetti e punti di forza, così da prepararci al meglio prima della partita».

Se potessi "rubare" un colpo?

«Senza dubbio il dritto di Marta Marrero, mi farebbe decisamente comodo per chiudere molti punti».

Che consigli daresti a un giocatore amatoriale?

«Avere molta pazienza, forza di volontà e sacrificio, ma soprattutto divertirsi».

Se non avessi giocato a padel?

«Mi piace molto insegnare, è una cosa che non escludo di fare in futuro, mi piace molto anche la professione di interior designer».

Cosa pensi che manchi perché questo sport si diffonda nel mondo anglosassone e asiatico?

«È solo questione di tempo e prima o poi diventerà uno degli sport più praticati al mondo».

Che racchetta usi e quali sono gli altri sponsor tecnici?

«Gioco con la Vibor-A Black Mamba, una racchetta eccezionale, brand che si occupa anche del mio abbigliamento, mente per le scarpe utilizzo Joma».

Qual è il tuo sogno?

«Diventare la numero uno e continuerò a lavorare duro affinché un giorno questo accada».