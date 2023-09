Italian Padel Awards Challenge: Totti sfida Albertini al Foro Italico

Premessa: la location è da sogno. Perché il Foro Italico di Roma è unico al mondo, attira turisti e sta lì ai piedi dello stadio Olimpico. E poi c’è la racchetta protagonista con l'Italian Padel Awards Challenge. Già, è lo sport che piace a tutti, vip e non, sia da praticare che da vivere come spettatori. La data da segnare in rosso è una sola: giovedì 14 settembre, con start alle ore 14.30. Nei campi antistanti il Centrale va in scena la magia della Italian Padel Awards Challenge. I lettori del Corriere dello Sport - Stadio potranno assistere gratuitamente alla challenge che in campo vedrà sfidarsi tanti campioni del passato, due team da sogno composti da ex calciatori. I capitani sono già definiti: Francesco Totti da un lato e Demetrio Albertini dall’altra parte.