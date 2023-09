Jolly Padel Club, un'eccellenza nella Capitale

Un punto di riferimento per tutti gli appassionati nel quadrante Nord di Roma. È il Jolly Padel Club, nel quartiere Prima Porta della Capitale. Sono cinque i campi panoramici di ultima generazione: due indoor con una copertura di 13 metri in legno lamellare, gli altri tre sono invece attualmente scoperti. «Ma di questi tre, due vengono coperti durante l'inverno da un “pallone pressostatico”, che ne consente l’utilizzo in tutte le condizioni meteo», esordisce Federico Di Giuseppe, uno dei proprietari. «Il Circolo – spiega Di Giuseppe – è nato nel maggio del 2020, subito dopo i mesi più duri della pandemia, appena hanno allentato le restrizioni legate al lock- down. Io e la mia famiglia siamo grandi appassionati di questo sport, giocavamo a padel prima della pandemia e cercavamo un circolo da gestire. Un giorno ho proposto a mio padre di cercarne uno tutto nostro e quando si è presentata l’occasione non me la sono fatta sfuggire. Abbiamo zio. La nostra famiglia è cresciuta in questa zona. Uno dei motivi per cui le cose funzionano è anche dovuto al fatto che conosciamo bene il quartiere. Insomma, possiamo dire che qua ci conosciamo un po’ tutti e questo è un fattore importante».