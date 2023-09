Ghost Padel, una sfida tra vip e leggende dello sport

Milano, l’evento alla Darsena

Un’occasione imperdibile per celebrare degnamente la chiusura dell’estate, la stagione per antonomasia del divertimento, che quest’anno coincide anche con la Milano Fashion Week, da sempre appuntamento centrale nell’agenda meneghina per la sua rilevanza internazionale. L’evento consentirà anche di fare del bene: parte del ricavato verrà infatti devoluto a favore del progetto Io Tifo Positivo di Comunità Nuova onlus, che sostiene l’educazione ai valori dello sport, primo fra tutti il rispetto reciproco. La serata milanese sarà animata da emozionanti challenge del nuovo format che accentua spettacolarità e rapidità di esecuzione dello sport più in voga del momento. Il nuovo regolamento introduce elementi di imprevedibilità grazie alle giocate speciali studiate appositamente per Ghost Padel: “Spectre” consente ai giocatori dello stesso team di toccare due volte la pallina prima di rilanciarla nel campo degli avversari, “Spook” assegna tre punti alla squadra che colpisce uno dei bersagli rotondi dal diametro di 30 centimetri incollati sui vetri della metà campo avversaria mentre la coppia che conquista il punto “Thriller” si aggiudica la partita in caso di parità. Queste le principali, ma non le uniche, innovazioni del gioco che si pratica su un campo completamente al buio, dove gli unici elementi visibili sono le linee perimetrali, la pallina e l’abbigliamento dei giocatori.

Il programma dell’evento

In omaggio ai colori da sempre sinonimo delle passioni sportive della città, i giocatori verranno suddivisi in team rossoneri e nerazzurri: i protagonisti delle sfide di venerdì 22 e sabato 23 saranno VIP e personaggi dello spettacolo, mentre domenica 24 gran finale con alcune leggende delle due squadre di Milano. Il legame tra il calcio e il padel è da sempre molto forte, come testimonia la passione dimostrata da molti atleti che – alla fine della loro carriera – hanno abbandonato le classiche scarpette per impugnare la racchetta e diventare testimonial di uno sport nuovo, che hanno contribuito a rendere popolare. “Abbiamo pensato a lungo a un’idea che ci permettesse di festeggiare insieme al pubblico della nostra città il successo che Ghost Padel sta riscontrando: ci è sembrato naturale declinare l’idea su un tema calcistico, per consentire alle molte leggende di questo sport che si sono appassionati al padel di cimentarsi con il nostro format esclusivo che sono certo saprà coinvolgerli con le sue caratteristiche uniche di grande dinamismo e giocabilità” – afferma Paolo Bertolini, l’imprenditore italiano che ha ideato e lanciato Ghost Padel. Il programma, che vede la partecipazione di Cupra, brand unconventional e contemporaneo che ispira il mondo da Barcellona, Title sponsor di Cupra Ghost Padel - Darsena Derby e di Cerba HealthCare Italia, il più grande gruppo italiano nell’ambito delle analisi cliniche e della diagnostica ambulatoriale in qualità di Platinum sponsor, è ricco e prevede numerose attività. In particolare il playground vivrà di iniziative complementari che prevedono il coinvolgimento del pubblico in tutti e tre i giorni nella fascia oraria compresa tra le 16.00 e le 18.00: un’opportunità per chiunque lo desideri di giocare in un contesto scenografico unico. Appuntamento quindi con il divertimento a fin di bene grazie a Ghost Padel: impossible not to play it!