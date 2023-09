Padel Club Rende, tra la finale di Coppa Italia e i campionati italiani Under 12 e 14

RENDE - Dopo la pausa agostana, riprendono le attività al Padel Club Rende. Numerose le iniziative in programma per la prossima stagione autunnale. Nel mese di settembre gli atleti e le atlete del Padel Club Rende saranno impegnati in 3 importanti appuntamenti di caratura nazionale. Il primo appuntamento è quello di Perugia, dove dal 15 al 17 Settembre vedrà impegnati le allieve e gli allievi delle categorie U12 e U14 nel campionato italiano U.S. Acli del Progetto “NET. Oltre le reti”. Gli allievi in rappresentanza della Calabria parteciperanno sia ai campionati italiani di Padel che a quelli di Pickleball. La squadra guidata da Mattia Marino è formata dagli allievi, Giovanni Grispino, Gianmario Ricchio Andrea Abbruzzese.