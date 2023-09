Ari e Paula show e lacrime: regine di Parigi

La terza volta è quella buona. Dopo le sconfitte in finale a Roma e Madrid , Ari Sanchez e Paula Josemaria conquistano il loro primo titolo nel circuito Premier Padel: al Greenweez Paris Major Premier Padel , le due spagnole - la coppia numero 1 al mondo - non lasciano scampo a Marta Ortega e Gemma Triay e si laureano campionesse di Parigi, illuminando il campo Philippe Chatrier con una partita quasi perfetta. Contro la coppia numero 2 al mondo, che aveva trionfato al Foro Italico imponendosi 7-5 al terzo set, Ari e Paula sono partite subito forte: grazie a due palle break hanno tolto due volte il servizio alle avversarie, senza mai cedere il proprio (nemmeno una palla break concessa). Il 6-2 finale ha rispecchiato fedelmente un primo set a senso unico per la superiorità delle due spagnole.

Che battaglia in finale!

Nella seconda partita Ortega e Triay hanno avuto una reazione e sono diventate più aggressive: la partita è diventata più equilibrata, almeno fino al 2-2. Poi Ari e Paula sono di nuovo scattate e sul 5-3 a loro favore hanno fallito tre match-point. La coppia numero 2 al mondo è riuscita ad allungare la partita, fallendo anche una palla break sul 5-4 dopo aver annullato un altro match-point: alla fine, però, Ari e Paula sono riuscite a chiudere 6-2, 6-4 in un'ora e 29 minuti. Dopo due ko a un passo dal titolo - incredibile quello a Madrid contro Delfi Brea e Bea Gonzalez, 7-6 al terzo set – è dunque arrivato il momento di festeggiare per le due spagnole. "Una settimana speciale, abbiamo vinto il nostro primo Premier Padel dopo che le altre volte avevamo perso le finali", le parole di un’Ari Sanchez tornata ad alti livelli, "Siamo al Roland Garros, un posto con una storia incredibile e per me molto speciale. Avevo dubbi, un po' di paura, poca fiducia: sono migliorata, grazie soprattutto a Paula e a tutto lo staff, oltre alla mia famiglia". "Nella mia personale classifica metto questo titolo molto in alto, è speciale giocare qui", ha confermato Paula Josemaria, "Ho sempre sognato di essere una professionista e trovarmi a giocare al Roland Garros, un posto speciale: sono felice, mi sono emozionata e ho pianto. Adesso festeggiamo e ci godiamo il momento. A chi mi chiede come mi senta dopo questa vittoria, posso solo rispondere tanto felice".