Diretta Totti e Noemi all'Italian Padel Awards: segui la giornata LIVE

ROMA - A Roma, nella splendida cornice del Foro Italico, va in scena la seconda edizione degli Italian Padel Awards, inaugurati per l’occasione da un torneo (dalle ore 15) aperto al pubblico nel quale si confronteranno calciatori del passato: Totti, Toni, Candela, Albertini e tanti altri. Insieme all'ex capitano della Roma ci sarà anche la sua compagna Noemi Bocchi: segui la diretta della giornata.

17:19 Toni: "Con Lukaku la Roma può essere la sorpresa" "L’Italia di Spalletti è solo all’inizio, bisogna dargli fiducia nella speranza che crescano i giocatori italiani forti. Lukaku? Ha portato entusiasmo, la Roma non è partita bene ma a me piace, davanti ha giocatori forti, secondo me a Roma si divertiranno. La favorita per il campionato? Il Napoli è forte, mi piacciono le milanesi, la Juve non ha le coppe e la Roma può essere la sorpresa". Così Toni dopo la prima partita di padel vinta insieme a Locatelli contro Fiore e Giannichedda. 16:56 Totti, la minaccia scherzosa ad Albertini Totti, grande protagonista dell'evento, ha minacciato scherzosamente Albertini dicendogli: "Ti faccio solo palle corte!" 16:45 Stefano Fiore sull'addio di Mancini: "Ha colpito tutti" "Mancini ha colpito un po' tutti ma ci dobbiamo abituare, gli arabi hanno portato molti calciatori nel loro campionato e ora puntano gli allenatori. Dispiace sia successo poco prima delle qualificazioni, si doveva gestire un po' meglio ma auguriamo a Mancini le migliori fortune, ora guardiamo in casa nostra che è più importante." Queste le parole di Fiore durante il torneo. 16:30 Il tabellone: Totti-Candela contro Albertini-Amoruso Totti, insieme al compagno Candela, sfiderà la coppia Albertini-Amoruso nel secondo turno. Ecco il tabellone.

16:15 Marchegiani: "Donnarumma? Doveva aspettarsi quel tiro" "Il padel mi appassiona tanto, è divertente. Ormai non è più giusto definirlo una novità, e per noi ex ci dà la possibilità di continuare a fare sport. Errore Donnarumma? Non è gravissimo, ha sbagliato la valutazione, da quella posizione ci sta che uno tiri su quel palo, doveva aspettarselo, la palla però arriva veloce". Così Marchegiani durante il torneo. 16:05 Totti e la battuta a Noemi: "Ti volevo portare a cena..." Sorteggiate squadre e "calendario", Totti giocherà al secondo turno. Nell'attesa ha raggiunto Noemi e le ha detto scherzando: “Ti volevo portare a cena…”. LEGGI TUTTO

16:00 Totti fa impazzire Toni e poi si dedica ai tifosi Prima i colpi tagliati e corti a far impazzire in campo Toni, poi l'abbraccio con i tifosi: Totti è la stella degli Italian Padel Awards. L'ex capitano della Roma ha dato saggio delle sue qualità da giocatore di Padel, mettendo in seria difficoltà il suo amico Toni in una primissima partitella di riscaldamento. Poi si è fermato con il pubblico a scattare selfie e firmare autografi.

15:51 Candela: "Mourinho? Deve farci vincere" Così Candela ai cronisti presenti: "L’inizio di campionato della Roma? Si poteva fare meglio, un inizio difficile ma la stagione è lunga e abbiamo tante aspettative. Ci aspettiamo una grande Roma perché la società ha investito tanto. Lukaku? Se sta bene può fare reparto da solo. Però non c’è solo lui, c’è Belotti, il grande Dybala e il capitano Pellegrini. Mourinho? È un vincente, mi aspetto che anche quest’anno vinciamo qualcosa".

15:45 Totti accolto dai cori dei tifosi. Selfie per Candela Totti, appena entato in campo, è stato acclamato dai tifosi, che gli hanno dedicato cori e applausi. Candela, invece, si è fermato a scattare selfie con gli spettatori.

15:38 C'è anche Noemi con Totti C'è anche Noemi Bocchi insieme a Totti: appena arrivata, si è seduta vicino al campo dove giocherà il Capitano.

15:28 Arrivato Totti: "Non parlo di calcio" È arrivato Francesco Totti, accolto dai giornalisti: "Non parlo di calcio", ha detto dribblando le domande sulla Nazionale di Spalletti. La bandiera della Roma poi è entrata subito in campo per scaldarsi con racchetta e palline.

15:15 Arrivati gli ex calciatori, manca ancora Totti Sono arrivati adesso gli ex calciatori che saranno i protagonisti dell'evento: Da Marchegiani e Toni a Cambiasso, Budel, Fiore, Albertini e Locatelli, tutti pronti per giocare. Manca ancora Francesco Totti, atteso al Foro Italico insieme alla compagna Noemi. 15:00 Si riempie il Foro Italico Stanno arrivando i primi spettatori al Foro Italico, aperto al pubblico per la sfida tra gli ex calciatori. 14:47 Toni punge Totti: "Vi schiaccio in testa" La sfida tra la squadra del Sud di Totti e quella del Nord di Toni è già cominciata sui social, dove l'ex attaccante del Bayern Monaco ha lanciato una frecciata all'ex capitano della Roma: "Vi schiaccio in testa", ha scritto su Instagram, taggando i suoi amici-avversari e postando la foto del suo viaggio verso la Capitale. 14:35 La squadra di Toni: ci sono Cambiasso e Albertini Nell’altra formazione, quella del Nord, scenderanno in campo Toni, il capitano Demetrio Albertini e poi Amoruso, Budel, Cambiasso e Locatelli. 14:30 A Totti, Signori e Diletta Leotta l'Oscar "ambassador" Il nostro direttore Ivan Zazzaroni e il giornalista di Sky Sport Alessandro Lupi condurranno, alternandosi sul palco, la serata delle premiazioni presso la Sala delle Armi. A ritirare il premio come “Legend” saranno le icone Seba Nerone, Arturo Coello e le gemelle María Pilar e María José Alayeto (conosciute come le “Gemelas Atomikas”), mentre come stella nascente (“Rising Star”) è stato scelto il classe 2004 Pablo Cardona. I due team dell’anno sono la Nazionale italiana di padel reduce dagli European Games e il Circolo Canottieri Aniene, vincitore dello scudetto sia al maschile sia al femminile. Nella nuova categoria “News” sarà premiato Carlo Ferrara, ideatore e fondatore del blog “Mr Padel Paddle”, la Wikipedia dei numeri del padel, in quella “Italians” gli azzurri Giulio Graziotti e Carolina Orsi. Alla società Oasj Padel andrà l’Oscar come “miglior club”, a Manu Martin quello di “miglior coach”, all’Inclusive Padel Tour il titolo di “miglior torneo”, mentre a Francesco Totti, Giuseppe Signori e Diletta Leotta quello di “ambassador”. 14:17 Totti nella squadra del Sud con 3 ex Lazio Totti e Toni, trequartista e centravanti dell’Italia di Marcello Lippi e anche della Roma di Claudio Ranieri che sfiorò lo scudetto nel 2010, trascineranno da avversari le due rappresentative protagoniste del “Challenge” del primo pomeriggio tra la squadra del Sud e quella del Nord. Oltre allo storico numero dieci giallorosso, a rinforzare la formazione del Sud saranno gli ex laziali Fiore, Giannichedda e Marchegiani, oltre a Candela e Maini. 14:07 Via agli Italian Padel Awards È tutto pronto al Foro Italico per l'inizio degli Italian Padel Awards, sta per cominciare l'evento.

14:00 Il programma degli Italian Padel Awards Il torneo sarà aperto al pubblico dalle 15 quando si sfideranno tanti cex calciatori. Poi, dalle 20, si proseguirà con una kermesse nella quale verranno premiate le stelle del padel. L’evento continuerà anche domani, sempre al Foro Italico, con delle prove gratuite insieme ai maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel alla presenza dei campioni Rubio, Stellato, Sussarello e Tinti.

