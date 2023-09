Candela su Mourinho e Lukaku: quella previsione sulla vittoria della Roma

Mourinho è sempre un vincente

"Beh si può far meglio. È stato un inizio un po' difficile ma la stagione è ancora lunga. Noi tifosi abbiamo aspettative alte e vogliamo vedere una grande Roma perché ci sono i giocatori, un allenatore e una società che anche quest'anno hanno investito tanto", ha detto Vincent commentando le prime tre gare di campionato, che vedono la Roma con un solo punto in classifica di Serie A.

Sul talento e la qualità della rosa di Mourinho però Candela non ha dubbi: "Totti ha detto che Lukaku non basta? Lui sta bene e può far tutto anche da solo: sono molto contento che sia venuto alla Roma. Però non c'è solo lui ma anche Belotti che alla prima partita ha fatto due gol, c'è il grande Dybala, c'è il capitano Pellegrini... Quindi i giocatori ci sono. Se ho fiducia in Mourinho? Sempre! Lui è un vincente: ha vinto il primo anno la Conference League, lo scorso anno è andato vicino a vincere anche l'Europa League e quindi aspettiamo che quest'anno vinca qualcosa".