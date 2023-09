Totti: le parole sul futuro con Mourinho alla Roma e la frase su Spalletti

Dopo aver dato spettacolo sul campo, per la seconda edizione degli Italian Padel Awards al Foro Italico, Francesco Totti è stato incalzato dai cronisti. L'ex capitano giallorosso ha parlato di Lukaku, degli obiettivi della Roma e del suo possibile ritorno in società, al fianco di Josè Mourinho. Come tutti i tifosi giallorossi, anche Francesco Totti non vede l'ora di vedere sul campo giocare la coppia formata da Dybala e Lukaku: "Ancora non l'abbiamo vista, ma ci aspettiamo grandi cose. La Roma deve lottare per la Champions. L'inizio non è stato positivo, ma il campionato è ancora lungo".