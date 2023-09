Lazio, l'ex Fiore punta alla Champions: "Girone non impossibile"

Stefano Fiore è stato tra i protagonisti dell'Italian Padel Awards. L'ex centrocampista della Lazio, che con la maglia biancoceleste ha vinto la Coppa Italia nel 2004, ha parlato dei prossimi impegni europei della squadra biancoceleste. Gli uomini di Sarri, impegnati sabato a Torino contro la Juventus, esordiranno martedì prossimo in Champions League, contro l'Atletico Madrid. "E' un girone non impossibile, mi aspetto che quanto meno arrivi a giocarselo, poi in Champions non è mai facile. La Lazio è una squadra che a livello tecnico può assolutamente passare il girone, e dopo tanti anni di assenza dalla Coppa è un'occasione importante per consolidarsi a livello europeo. La squadra deve fare quel salto di qualità".