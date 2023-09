Il derby anche nel padel: Inter e Milan insieme per un evento benefico

Sabato 23 e domenica 24 settembre appuntamento con CUPRA GHOST PADEL – DARSENA DERBY: dopo la sfida cittadina che ha animato l’ultima giornata di campionato, rossoneri e nerazzurri sono pronti per la rivincita sul campo da padel allestito nel cuore pulsante dei Navigli. Chi vincerà? Sono molti i VIP che parteciperanno alla manifestazione patrocinata dal Comune di Milano e organizzata per sostenere il progetto Io Tifo Positivo di Comunità Nuova, che promuove l’educazione ai valori dello sport, primo fra tutti il rispetto reciproco. All’appello della onlus di Don Gino Rigoldi hanno risposto presente volti noti del mondo dello spettacolo e leggende dello sport, che giocheranno schierandosi simbolicamente nelle squadre delle due società milanesi. Un ricco palinsesto di ospiti a sorpresa che prevede sabato 23 personaggi televisivi, sportivi, influencer, deejay e domenica 24 leggende del mondo rossonerazzurro. A partire dalle 20.00 i giocatori si confronteranno nell’avvincente Ghost Padel, il format esclusivo con regole speciali introdotte appositamente per rendere ancora più divertenti le partite. Accentuata anche la spettacolarità e la rapidità di esecuzione, grazie a un playground totalmente al buio dove gli unici elementi visibili sono le linee perimetrali, la pallina e l’abbigliamento dei giocatori, “La città di Milano ha risposto con entusiasmo alla nostra proposta di realizzare una grande festa cittadina di sport. Ringrazio in particolare il Comune che ha concesso il patrocinio e le molte personalità che contribuiranno a rendere ancora più divertente il nostro programma” – afferma Paolo Bertolini, l’imprenditore italiano che ha ideato e lanciato Ghost Padel. Il programma, che vede la partecipazione di Cupra, brand unconventional e contemporaneo che ispira il mondo da Barcellona, Title sponsor di CUPRA GHOST PADEL - DARSENA DERBY e di Cerba HealthCare Italia, il più grande gruppo italiano nell’ambito delle analisi cliniche e della diagnostica ambulatoriale in qualità di Platinum sponsor, è ricco e prevede numerose attività anche durante il giorno, compresi momenti dedicati al pubblico. Appuntamento quindi con il divertimento a fin di bene grazie a Ghost Padel: impossible not to play it!