I 'segreti' del Padel Club Napoli Centro: "Passione e attenzione per i particolari"

Cinque campi al coperto in una struttura di 17 metri d'altezza. Passione, dedizione e attenzione per i particolari. Sono le caratteristiche salienti del Padel Club Napoli Centro. Siamo nel cuore della città partenopea. A tratteggiare tutte le particolarità del circolo è Alfredo Russo, 48 anni, il "papà" del Padel Club Napoli Centro. «Questa struttura è stata fondata da poco ma abbiamo già raggiunto grandi risultati. Io e i miei soci cercavamo uno spazio adeguato e nel febbraio di quest'anno è partito ufficialmente il nostro progetto. Come mai mi sono tuffato in questa avventura? Sono un grande appassionato di padel. Sono dell'idea che in questo ambito vince chi offre più servizi. E i campi al coperto consentono sempre di giocare in condizioni ottimali per 365 giorni all'anno. Ad esempio non risentono delle bizze degli agenti atmosferici e mi riferisco pure all'umidità dei vetri o al contrasto caldo-freddo, e anche all'usura dei tappeti».