Coppa dei Club Abruzzo: al via la terza edizione

Sull’onda del successo delle finali Nazionali dell’7-8-9 Luglio 2023 a Terni che ha visto partecipare 18 regioni e delle Finalissime regionali del 10-11 Giugno della Coppa dei Club Abruzzo con ben 33 squadre , il prossimo week and 30 Settembre 1 Ottobre inizia la “III edizione “ Coppa dei Club Abruzzo (esclusivamente regionale) e campionato promozionale propedeutico per la Coppa dei Club edizione nazionale ; il campionato organizzato dal Comitato Msp Abruzzo, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e Sport e Salute vedrà partecipare ben 42 squadre. Le squadre saranno suddivise nelle province di: Chieti, Pescara e Teramo e si affronteranno nei sette gironi regionali ed a seguire il 16-17 Dicembre ci saranno le finalissime per aggiudicarsi il titolo di campione regionale presso i campi di Martin Padel, Le Magnolie e Magic Sport Village di Martinsicuro.

I circoli partecipanti

I circoli partecipanti sono: Top Smash, Serve & Volley Casalbordino, Quadrifoglio Chieti, Fuerte Teramo, Rozu Lanciano, Le Magnolie Martin Sicuro, Blanco, Costa Dei Trabocchi, Martinpadel, Five Village, Anxa Sport Village, Bombonera, Square Village, Padel & Fitness Montenero, La Fenice, Pala Padel, Tikipadel, Pala Loca Bellante, Punto De Oro, Magister VILLAGE, Val Di Sangro , Horama Teramo, Ancaria, Chico Padel Giulianova, Play Team Francavilla, Magic Sport, Wimbledon Padel Club Novità assoluta giunta alla seconda edizione, anche la Supercoppa dei Club che si giocherà nel mese di Maggio tra la vincitrice della Coppa dei Club edizione 2023 “il Tikipadel “di Francavilla al Mare e la vincitrice della Coppa Abruzzo 2023. “Sostenuti dal successo registrato nelle passate stagioni riproponiamo alle nostre Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate nella Regione Abruzzo l’edizione della Coppa dei Club Abruzzo per l’anno 2023” – dichiara Roberto Standoli Presidente MSP Abruzzo – “notiamo il potenziamento di partecipazioni ad ogni nuova Edizione.” “Questo maggior interesse nell’ambiente sportivo del Padel conferma pienamente che la formula adottata dal Responsabile Regionale di Padel Abruzzo MSP Simone Scardetta insieme al Team organizzativo , riscuote il meritato successo ed apprezzamento da parte di tutti coloro che praticano questa appassionante disciplina del Padel”. “Siamo veramente soddisfatti ed orgogliosi” - dichiara il responsabile Padel Scardetta Simone – “nel vedere come questa manifestazione si stia accostando ai più grandi campionati regionali anche di Sport con più storia e numero di appassionati maggiori come esempio il Calcio regionale.”