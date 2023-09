“This is Padel" sbarca su Su Sky Sport Tennis e Now

MILANO - Una grande novità per tutti gli appassionati e i praticanti di padel, e non solo. Nasce la prima trasmissione di Sky Sport tutta dedicata al padel: “This is padel” , curata e condotta dal giornalista di Sky Sport Alessandro Lupi. Due volte al mese “This is padel” racchiuderà e racconterà tutto il mondo che gira intorno a questo sport in grande ascesa: ogni appuntamento sarà ambientato in un diverso circolo di tutta Italia e si occuperà dei grandi campioni dei circuiti internazionali con highlights, interviste e ritratti esclusivi.

Ecco lo Sky padel tech

Non mancherà lo “Sky padel tech”, la tecnologia al servizio del telespettatore, una lente di ingrandimento virtuale che aiuterà ad analizzare tecnicamente e tatticamente i colpi decisivi e le giocate più belle. In “This is padel” troveranno spazio anche gli eventi del padel dilettantistico e le analisi dei materiali tecnici più all’avanguardia. “This is padel” andrà in onda su Sky Sport Tennis, canale 203 della piattaforma Sky, in streaming su NOW e sarà disponibile on demand. Il primo episodio andrà in onda venerdì 29 settembre, alle 21.30. Le repliche verranno riproposte sabato 30 alle 00.15, alle 10.30, alle 14, alle 19 e alle 23.45.

World Padel Tour, la tappa di Düsseldorf

Intanto su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione 2023 del World Padel Tour con la tappa di Düsseldorf, la ventesima del circuito professionistico WPT. Per la prima volta il grande padel va in scena in Germania e l’appuntamento è con le più brillanti stelle mondiali. Nel tabellone maschile si attende la riscossa di Tapia-Coello, dopo la sconfitta in finale a Madrid contro i Superpibes Stupaczuk-Di Nenno. Tra le donne favorite d’obbligo, ancora una volta, Josemaria-Sanchez. Su Sky e in streaming su NOW da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre live le sfide dai quarti di finale in poi. Si parte domani, venerdì 29 alle 11 su Sky Sport Tennis e NOW con telecronache di Stefano De Grandis/Emiliano Siciliani e Dario Massara/Gustavo Spector, per proseguire con la sessione serale dalle 16 su Sky Sport Tennis e NOW, con il commento di Gianluigi Bagnulo/Nicolò Cotto. Sabato è il giorno delle semifinali: su Sky Sport Tennis e NOW dalle 11 con telecronache di Saverio Palmieri/Nicolò Cotto, dalle 16 con il commento di Andrea Solaini/Emiliano Siciliani. Infine la domenica con le finali: la femminile alle 11, la maschile alle 13 su Sky Sport Tennis e NOW; il commento sarà di Saverio Palmieri e Gustavo Spector.