Con Padelife c’è una nuova concezione di circolo

Una nuova concezione di circolo, che unisce innovazione, aggregazione ed elevati standard di servizi off erti. Venerdì scorso si è tenuta la White Night al Padelife Silicella, il primo club del network che arriverà ad avere oltre 100 campi in Italia, con una serata che ha aperto ufficialmente la stagione insieme a ospiti illustri, esibizioni e tanto padel fi no a notte fonda.

Gli ospiti

In campo sono scesi Giulio Graziotti, stella della nostra Nazionale, con Federico Scarà, Flavio De Lucia e il giovanissimo Matteo Sargolini, appena 15enne con un futuro assicurato ai vertici del padel. Presenti anche diversi ex calciatori, con Daniele De Rossi in prima fila accanto a Bernardo Corradi, Stefano Mauri, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda e Alessio Scarchilli. Ad assistere alle esibizioni di campioni del padel e del mondo del calcio, condotte dal giornalista di Sky Sport Alessandro Lupi, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi, il Presidente della Federazione Internazionale di Padel Luigi Carraro e il Presiente del Municipio VI del Comune di Roma Nicola Franco.

Gli obiettivi

«Padelife punta su tre elementi cardine – le parole di Mauro Baldissoni, ideatore del network, avvocato ed ex direttore generale e vice Presidente della AS Roma – qualità, tecnologia e sostenibilità». Parole che si riscontrano nel progetto romano, con 14 campi (di cui 8 coperti), tecnologia Eyes On e My SP per registrare i momenti salienti delle proprie partite, mini palestra, area relax con piscina idromassaggio e sauna, area giochi (interamente realizzati con plastica di secondo utilizzo) e bistrot. Il tutto con un occhio alla transizione ecologica, grazie all'utilizzo do energie rinnovabili. Dopo Roma, è di prossima apertura il secondo centro Padelife, a Settimo Torinese con 11 campi per un progetto che mira a regalare a tanti appassionati strutture sempre più all’avanguardia e innovative.