Milano Urban Padel, molto più di un centro sportivo nel cuore della città

Negli anni Settanta era un cinema. Poi si è trasformato in un bowling. Quindi, dopo esser stato abbandonato, è rinato. Stiamo parlando del Milano Urban Padel . Una gemma sportiva che sta catturando l'attenzione degli amanti di questo sport. Aperto al pubblico il primo ottobre 2022, su intuizione di Simone Berneri, giovane immobiliarista milanese, questo centro padel che si trova nel cuore di Milano offre una straordinaria esperienza sportiva che si distingue per la sua esclusività e servizi di alta qualità. Con un totale di tre campi da padel, il centro è stato progettato per garantire partite dinamiche e competitive tutto l'anno, grazie ad un sofisticato sistema di climatizzazione. «Cosa ha spinto i fondatori a puntare sul padel? Parliamo di uno sport divertente, che coinvolge e crea relazioni uniche tra i giocatori - dice Clara Bacchetta, che gestisce il circolo -. La struttura di Milano Urban Padel è stata concepita per abbracciare appieno questa filosofia, offrendo un ambiente che promuove la socializzazione, la competizione e il benessere».

C'è anche la scuola

Con circa 1.500 soci iscritti, il centro è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di padel a Milano. «Ma Milano Urban Padel non si limita alle partite ricreative aggiunge -. Il centro ospita anche una scuola padel gestita dal maestro Luis Ovando. A partire dal 2 ottobre, la scuola offrirà corsi per tutte le età e livelli di esperienza, creando opportunità per le giovani promesse di sviluppare il loro talento nel padel». Guardando al futuro, Milano Urban Padel ha grandi progetti. Oltre al consolidamento del centro e all'espansione dei servizi esclusivi, i fondatori stanno valutando la possibilità di aprire un altro Urban Padel in una città di prestigio. Inoltre, il centro è diventato un polo per gli eventi, soprattutto per le aziende, offrendo pacchetti personalizzati che comprendono non solo partite di padel, ma anche la possibilità di pernottare nell'hotel 4 stelle situato proprio sopra il centro. «In conclusione, Milano Urban Padel è molto più di un semplice centro sportivo - sottolinea Clara Bacchetta -. È un luogo dove la passione per il padel si unisce alla ricerca della perfezione e dell'ospitalità. Se siete appassionati di questo affascinante sport o alla ricerca di un luogo unico per eventi aziendali, Milano Urban Padel è sicuramente da tenere d'occhio. L'esperienza offerta è indimenticabile, e il futuro si preannuncia ancora più promettente».