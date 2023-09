La Coppa Dei Club di Padel riparte: il circolo Fuerte di Teramo pronto per la sfida!

Circolo Fuerte di Teramo, amicizia e inclusione

Il circolo Fuerte di Teramo è pronto a confrontarsi nuovamente con le squadre Abruzzesi, con due formazioni determinate a brillare in campo. Sebbene la competizione sia certamente un aspetto fondamentale, l'obiettivo principale del Fuerte è soprattutto quello di divertirsi e creare legami tra i giocatori di padel in tutto l'Abruzzo. Il circolo è noto non solo per la sua eccellenza sportiva, ma anche per l'atmosfera amichevole e inclusiva che promuove. Anche quest'anno, le due squadre del Fuerte indosseranno con orgoglio la divisa dai colori distintivi del circolo. Un ringraziamento speciale va a Michele Piergiovanni Consulente Finanziario, lo sponsor. I capitani, i giocatori, la dirigenza e tutti gli appassionati sono pronti a portare in alto il nome del Fuerte perchè Il Fuerte è Mas Que Un Club!