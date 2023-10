Slam by Mini, che show al Padelcity di Leinì

Si è conclusa domenica la quinta tappa dello Slam by Mini, circuito organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, disputata al circolo Padelcity Sportfriendly di Leinì, in provincia di Torino . Oltre 150 tra giocatori e giocatrici che hanno dato spettacolo tra cui tanti big del padel nazionale. Una settimana intensa di emozioni che si è chiusa ieri con la doppia finale, categoria maschile e femminile.

Slam by Mini, i vincitori del tabellone maschile

Nel tabellone maschile si è imposta la coppia Capitani-Perino, che ha battuto il duo composto da Calneggia-Vazquez con il punteggio di 6-1 6-3. La coppia italo-argentina è tornata insieme in campo dopo un anno e ha dimostrato di non aver perso il feeling, portandosi a casa il trofeo. Una lunga maratona per il duo italo-argentino arrivato in finale dopo aver raggiunto quarti e semifinali entrambe vinte al terzo set. Per Marcelo Capitani è la seconda affermazione nel Circuito, dopo il successo alla tappa romana insieme a Flavio Abbate agli ottavi di finale, sconfitto da Cassetta/Araujo. A quota due successi nel Circuito anche Simone Cremona, che guida la classifica stagionale a 220 punti, mentre un successo di tappa è stato conquistato quest'anno da Aris Patiniotis, Marco Cassetta, Oscar Vazquez, Cristian Calneggia e appunto Flavio Abbate.

Slam by Mini, i vincitori del tabellone femminile

Tra le donne ha invece trionfato la coppia Sussarello-Stellato, capace di battere in due set (6-1, 6-2) la coppia avversaria formata da Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti. Continua quindi il dominio per Giulia ed Emily: il successo al Padelcity è infatti la loro quarta affermazione consecutiva. Dopo il successo a Roma della coppia Pappacena-Marchetti, Sussarello-Stellato hanno imposto la propria legge e anche al Padelcity hanno dimostrato di essere le giocatrici da battere del Circuito. Conclusa la quinta tappa, il sesto e ultimo appuntamento prima del master si disputerà al The Village di Grosseto (20-26 novembre).