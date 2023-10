Platinum Sardegna, Carolina Orsi vola in finale

C'è il finale sofferto, epilogo perfetto per un trionfo. E poi i pugni al cielo, l'abbraccio con Carla e un sorriso che sembra non finire più. Carolina Orsi, con la compagna Carla Mesa , batte le spagnole numero 6 del tabellone Martinez-Rodriguez 6-2 7-5 e va in finale al FIP Platinum Sardegna. Primo set giocato con il pilota automatico - tra la precisione di una 'regista' come Mesa e la potenza finalmente sprigionata da 'Caro' – e secondo set vietato ai deboli di cuore. Avanti prima 5-3, dopo una rimonta delle spagnole dall'1-4 al 3-4, Orsi-Mesa sono andate sul 5-4 30-0 per poi subire un break figlio della tensione che poteva fare malissimo. Sul 5-5 è arrivato un combattutissimo controbreak e nel game decisivo Mesa-Orsi hanno ritrovato slancio, certezze e colpi decisivi, con l'abbraccio che vale la finale, in mezzo all'urlo del pubblico cagliaritano cui Carolina risponde: «Domani vi aspetto qui!». «Ci tenevo da morire, non capita così spesso di giocare un torneo di questo livello a casa tua, l'Italia, e conquistare una finale così importante qui è una gioia indescrivibile. Il pubblico di Cagliari è stato grande e lo aspetto qui domani».

La gioia di Carolina Orsi

La tensione delle partite precedenti che ha limitato non poco il suo gioco d'attacco è sparita al momento decisivo e 'Caro' ha giocato un grande match: «Sì, ho sentito molto la tensione di questo torneo in Italia e passare dall'indoor all'open non è stato semplice, perché vento, sole, umidità ti limitano. Con Carla prima di questa semifinale abbiamo parlato a lungo, non potevo certo giocare come nelle precedenti partite proprio dal punto di vista del 'peso' dei miei colpi, per battere Nuria e Marina certo non sarebbe bastato». E infatti, quel «peso» ha messo subito il primo set in discesa per un grande risultato, la finale in un Platinum, torneo top del circuito FIP CUPRA: «Sicuramente, assieme a quella dei Giochi Europei di Cracovia (dove ha vinto l'oro con Giorgia Marchetti ndr) si tratta della più bella finale della mia carriera. Con Carla le cose stanno migliorando partita dopo partita, siamo al quinto torneo insieme e quant'è 'fico' raccogliere i frutti del lavoro e dell'impegno proprio qui a Cagliari, in mezzo ai fan italiani». C'è anche il momento della dedica: «Sì, dai, ci vuole e il mio pensiero va a tutto il mio staff e alla mia famiglia, dietro a questa finale ci sono anche loro e spero di regalargli una grande gioia. Quale? Non lo dico, ma un'idea ve la potete fare no?», chiude Carolina Orsi, finalista al FIP Platinum Sardegna che non smette più di sorridere, mentre imbocca gli spogliatoi tra richieste di selfie e di un'altra grande impresa.