Platinum Sardegna, Orsi/Salazar e Gil/Moyano i primi finalisti

C'è un'italiana in finale al FIP PLATINUM Sardegna. Carolina Orsi, medaglia d'oro ai Giochi Europei di Cracovia, si giocherà il titolo, in coppia con la spagnola Carla Mesa Salazar. Le settime teste di serie del tabellone femminile hanno battuto 6-2 7-5 in un'ora e 38' Marina Martinez Lobo e Nuria Rodriguez (6) e ora attendono la vincente dell'altra semifinale, quella al via non prima delle 16.30 tra Patri Llaguno e Lucia Sainz (2) opposte alla spagnola Beatriz Caldera Sanchez e alla portoghese Ana Caterina Nogueira (8). "Ci tenevo tantissimo, non capita così spesso di giocare un torneo di questo livello a casa tua, l'Italia, e conquistare una finale così importante qui è una gioia indescrivibile - le parole di Orsi -. Il pubblico di Cagliari è stato grande e lo aspetto qui domani". "Sono molto contenta di aver raggiunto questo traguardo con Carolina", ha aggiunto Mesa.