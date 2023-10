Anche i campioni del Padel Tapia e Coello hanno assistito al Gp di Formula Uno in Qatar vinto da Verstappen. Lo spagnolo e l’argentino, la coppia più forte che c’è in questo momento, si sono regalati un week end di relax. Il duo invincibile però non è stato solo spettatore della gara di F1, ma anche protagonista di una partita di padel molto speciale. In campo con loro infatti c’era David Beckham. Ho cambiato compagno, ha scritto Coello in una storia che lo ritrae in campo accanto a Beckham.