Inclusive Padel Tour, il 14 ottobre tappa all'Oasj di Noale

L' Inclusive Padel Tour nasce con l'obiettivo di valorizzare il Padel come sport adatto a tutti e veicolare un messaggio di forte inclusione tra sportivi disabili e non a livello internazionale. Attraverso le competizioni, il circuito mira a raccogliere fondi con l'obiettivo di formare nuovi giocatori con disabilità e di ampliare il movimento prima a livello europeo e poi a livello mondiale. Si punta a trasformare il Padel nello sport più inclusivo al mondo , creando un torneo di Padel in cui ragazzi con e senza disabilità possano giocare e divertirsi insieme.

Inclusive Padel Tour, storia e format

La storia del circuito inizia nel 2021 quando Alessandro Ossola, Presidente dell'Associazione Bionic People, dopo aver provato il Padel realizza che aggiungendo un solo rimbalzo per i giocatori disabili quello sarebbe potuto diventare lo sport inclusivo del futuro. Dopo mesi di partite e allenamenti presso il Centro Sportivo Robilant di Torino, è stato lanciato il primo Inclusive Padel Tour italiano che ha coinvolto diversi enti tra cui il Bionic People Team e l'Associazione di Promozione Sportiva US Acli. Da quel momento i ragazzi di Bionic People si sono impegnati ad aumentare la visibilità del progetto partecipando a diversi tornei in giro per l'Italia: la prima tappa si è svolta a Pesaro, seguita da Torino, Milano, Caserta e Roma. Il format prevede che ogni partita del torneo di Padel sia disputata secondo una modalità inclusiva: un giocatore normodotato e uno con disabilità per team.

Inclusive Padel Tour, gli obiettivi per il 2023

L'obiettivo per il 2023 è continuare a crescere aumentando da un lato il numero di tappe del tour, dall'altra il numero dei giocatori iscritti al circuito e alle singole tappe. Le tappe già definite sono: Roma, Bologna, Milano, Prato, Pesaro, Torino, Venezia e Trani. Nel 2023 avranno luogo due International Inclusive Padel Cup, una a Dubai e una a Madrid, con l'obiettivo di avere un'ampia risonanza anche all'estero e coinvolgere sempre più giocatori stranieri.

Inclusive Padel Tour, il calendario del 2023

11 marzo - Roma

2 aprile - Bologna

6 maggio – Milano

20 maggio – Prato

10 giugno – Pesaro

22 luglio – Summer Cup (Madrid)

16 settembre - Torino

14 ottobre - Venezia

11 novembre – Trani

9 dicembre – Winter Cup (Dubai)