Exclusive Padel Cup, sold out anche al Palavillage di Torino

TORINO - Alla presenza dell’Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, si è svolta nel weekend del 14/15 ottobre la tappa unica di Torino della Exclusive Padel Cup, circuito organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la prestigiosa carta di credito che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela, con servizio concierge dedicato h24, servizi lifestyle distintivi e privilegi unici. Presso l’affascinante location del Palavillage di Grugliasco, la tappa torinese ha riscosso entusiasmo e gradimento da parte delle 60 coppie che hanno partecipato a questo primo storico appuntamento della Exclusive Padel Cup nel capoluogo piemontese. Un sold out che segue quello registrato a Roma e Napoli dello scorso giugno, in attesa del gran finale in programma all’Urban Padel di Milano tra due settimane, il 27/28 ottobre. I vincitori di tappa, delle categorie maschile, femminile e vinto, hanno portato a casa una clinic per due persone in Spagna all’interno del famoso Ba Padel Barcelona Golf & Resort. Il pacchetto comprende un corso di quattro ore con istruttori spagnoli in lingua italiana, una prenotazione per un campo della durata di un’ora, due pernottamenti e i transfer da e per l’aeroporto. Per i secondi classificati, invece, un paletero targato Babolat, sponsor tecnico del Circuito.