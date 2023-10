L'Inclusive Padel Tour fa tappa all'Oasj di Noale. Ecco com'è andata

Sabato tappa all'Oasj Padel di Noale

Durante il torneo si sono sfidate 26 coppie, con l'ormai consolidato format inclusivo, che vede un ragazzo con una protesi o in carrozzina affiancato da un giocatore normodotato. In questa occasione, oltre al padrone di casa Jimmy Ghione, è stato presente anche un altro inviato del noto programma televisivo "Striscia la notizia", Moreno Morello. Entrambi i volti della televisione hanno preso parte attivamente al torneo giocando in coppia con gli atleti dell'Inclusive Padel Tour, dimostrando il proprio attaccamento alla causa. Se per Moreno Morello si trattava di una prima volta tra i "bionici" non possiamo dire lo stesso per Jimmy Ghione che è da considerarsi uno dei volti più affezionati al progetto, con all'attivo già tre presenze nel tour, e dove sicuramente entrambi avranno modo di giocare in futuro.