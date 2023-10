Padel Club Bovisa: divertimento e sociale

Il Padel Club Bovisa è un centro sportivo affiliato al network Padel4fun.Padel4fun, società del Gruppo IPC, è il brand di riferimento per gli sportivi appassionati di Padel.Padel4Fun è un network di centri diretti e affiliati che, attraverso il proprio know how, è in grado di offrire supporto per la progettazione, gestione, animazione e promozione dei centri sportivi. Scegliere Padel4Fun significa assicurarsi un servizio personalizzato di qualità, sviluppato con esperienza e professionalità senza mai rinunciare all'essenza dello sport ovvero quello del divertimento, come recita il nostro playoff "Enjoy with Us!". Padel4Fun Club Bovisa si trova nella sede della ex storica bocciofila di Bovisa in via Candiani 26, Milano. La potenzialità latente è quella di posizionarsi come un vero e proprio collegamento tra il centro cittadino e la periferia, in un quartiere come la Bovisa. Dall'analisi del segmento urbano in cui si colloca, si evince come il complesso possa generare importanti dinamiche sociali, di richiamo e accentramento, soprattutto per fasce di età medio alte, per le quali si posiziona come un vero e proprio punto di riferimento del quartiere.