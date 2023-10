Il padel arriva anche al Maker Faire Rome

Tre giornate all'insegna del divertimento e dello sport

Nel padiglione 7, il prossimo weekend la community del padel potrà godersi tre giornate all’insegna del divertimento e dello sport. Sui due campi da padel di ultima generazione messi a disposizione, si alterneranno istruttori con le loro accademie, tornei amatoriali misti, maschili e femminili, partite dimostrative organizzate dai circoli e, domenica, un evento di Padel Mixto per rafforzare il concetto di inclusione sociale. Ad animare la giornata i ragazzi di Padel Lovers e ciliegina sulla torta, tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, ad iniziare dall'ex romanista Vincent Candela con il suo Fight Club. «Siamo felici di aver contribuito come Padel Trend alla realizzazione di questa nuova area all’interno dell’undicesima edizione del Maker Faire, attività che rientra nel piano strategico di sviluppo della nostra società e quale ulteriore supporto alla promozione della prossima edizione di Padel Trend Expo, evento che dopo il successo di quest’anno con oltre 18.000 visitatori in 3 giorni, si preannuncia ancora più ricco e con tante novità, per far vivere al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente. Siamo convinti che il padel possa diventare un'opportunità incredibile per promuovere anche il territorio e l'economia in generale, accelerando emozioni coniugate all’intrattenimento», le parole di Luigi Spera, Direttore Generale di Padel Trend Expo.