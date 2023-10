Mondiali Juniores, quanta Sicilia ad Asunción

Meno di un mese all'inizio dei Mondiali Juniores di padel. La pattuglia azzurra è pronta a partire alla volta di Asuncion, la sede ufficiale della competizione iridata. Si giocherà in una delle più antiche città del Sudamerica, proprio nel continente in cui, 50 anni fa, è nato il padel. Febbrile l'attesa in vista della spedizione in Paraguay. I campionati mondiali giovanili si disputeranno dal 13 al 18 novembre. Proprio il Paraguay, campione in carica nel maschile dopo il trionfo di Torreòn in Messico nel 2021, difenderà il titolo in un Mondiale che prevede competizioni a squadre - 16 team maschili e 16 femminili - e per coppie nelle categorie under 14, 16, 18, sia nel maschile che nel femminile. I selezionatori delle nazionali giovanili maschile e femminile, rispettivamente Ricardo Pereyra Martin e Sara Celata hanno diramato le convocazioni . Le scelte premiano la Sicilia che sarà presente in Paraguay con sette atleti.

Da Tea Corso a Matteo Platania, gli atleti siciliani

Inevitabile non pensare ad Adriano Sammatrice, consigliere regionale addetto al padel e punto di riferimento nell'isola, che settimanalmente segue sul posto gli eventi con passione e professionalità (anche quelli fuori dalla Sicilia): «C'è enorme soddisfazione - dichiara Sammatrice - per il nostro movimento, per l’attività svolta e per tutti noi. Ad Asuncion ci saranno, per quanto riguarda la competizione femminile, Giorgia Di Paola di Agrigento (che è tesserata per l'Aniene e si allena all’Agon Aragona), Tea Corso, di Siracusa (si allena al Seven Padel e allo Star Padel di Floridia) e Aurora Buscaino, trapanese (tesserata per il Bola di Roma, si allena allo Star Padel). Tra i ragazzi hanno trovato posto nell'elenco dei convocati anche Gabriele Laurino, di Floridia (Star Padel), Andrea Di Martino, pure lui di Floridia (Star Padel), Stefano Indomenico, di Floridia anche lui (Star Padel) e infine Matteo Platania, agrigentino (tesserato per il Seven Padel, si allena al Bola di Roma). Voglio dire grazie a tutte le persone che investendo tempo nel settore giovanile del padel in Sicilia, hanno permesso un risultato di questa portata. Siamo una delle regioni con il numero più elevato di tesserati. Il movimento under siciliano è il più importante insieme a quello del Lazio. Tutto questo testimonia il bel lavoro da parte del comitato regionale e dei fiduciari regionali, Alberto Piraino (di Palermo) e Fabiano Luciani (di Siracusa). Sono molto felice per l'intero movimento, abbiamo un numero importante di ragazzini che rende merito alla crescita della nostra scuola padel».