Javier Garcia: «Bela è il mio idolo e sogno in grande!»

Nato a Murcia il 9 dicembre del 2000, con al suo attivo 228 partite e una percentuale di vittorie (122) pari al 54%, Javier Garcia sta dimostrando di meritare tutte la fiducia del Team Siux, che punta su di lui per il futuro. Il n. 33 del ranking WPT ha come idolo e riferimento Bela “the Boss”. Tra i suoi titoli, nel 2015 in Messico ha vinto una medaglia d’oro con la Nazionale spagnola ai campionati del mondo e a soli 16 anni è stato campione spagnolo Under 23 insieme a José David Sánchez. Gioca in coppia con Javier González Barahona.