Padel Club Rende, via ai progetti Tennistavolo e Pickleball

Il mese di Ottobre è stato ricco di impegni sportivi per il Padel Club Rende con numerose attività che si sono svolte nella sua splendida struttura. Ad avviare le attività è stato un torneo sociale di under 12/under 14 che ha registrato la partecipazione di ben 12 coppie tra ragazzi e ragazze. Il pubblico presente ha potuto apprezzare un buon livello di gioco dalle giovani promesse, espressione della scuola del Padel Club Rende e frutto del lavoro dell’istruttore federale Mattia Marino. Da lunedi 9 Ottobre hanno avuto inizio i corsi di Tennis Tavolo per gli Over 65 e che vede coinvolto un gruppetto interessato e divertito di uomini e donne. Il corso è stato avviato attraverso l’adesione al progetto “Tennistavolo per tutti e per tutte le età” della FITET e del Dipartimento dello Sport – “Sport e Salute”.